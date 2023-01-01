Van'da Silahlı Kavga: 1 Ölü!

Van'ın İpekyolu ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Önceki gün bir tekel bayisinde tartışan 2 kişi, barışmak için aynı mekanda bir araya geldi. İkili konuşma sonrası tartışmaya başladı. Çıkan tartışma üzerine silahlarına sarılan 2 kişi arasında çatışma çıktı.

Çıkan çatışmada M.A isimli şahıs hayatını kaybederken, ismi öğrenilemeyen bir kişi de yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.