Van'da sıfır atık toplantısı yapıldı
Van Büyükşehir Belediyesi tarafından sıfır atık toplantısı yapıldı.
Doğaya ve çevreye önem veren Van Büyükşehir Belediyesi; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve ilçe belediyelerin katılımı ile “Sıfır Atık” toplantısı düzenledi.
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı organizasyonunda yapılan toplantıda “Sıfır Atık” ile yapılabilecek işlemler, israfın önlenmesi, atığın azaltılıp dönüştürülmesi ve yapılması gereken çalışmalar konuşuldu.
Van Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Van İl Müdürlüğünden ekipler ve ilçe belediyelerin çevre koruma ve kontrol müdürleri katıldı.
Slayt gösterisi ile devam eden toplantı, soru-cevap kısmıyla son buldu.
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