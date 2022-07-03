Van'da seyir halindeki otomobil yandı
Van’ın Edremit ilçesinde seyir halindeki otomobil aniden alev aldı.
Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Sebze Hali Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DBT 106 plakalı Fiat marka otomobil, seyir halindeyken bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
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