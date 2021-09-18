Van'da seyir halindeki minibüsten düşen 2 kişi yaralandı

Van’ın Muradiye ilçesinde seyir halindeki minibüsün kapısının aniden açılması sonucu düşen iki kişi yaralandı.

GÜNCEL 18.09.2021, 20:52
Van'da seyir halindeki minibüsten düşen 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Muradiye ilçesine bağlı Ovapınar Mahallesinde engelli öğrencileri taşıyan minibüs seyir halinde giderken aniden kapısı açıldı. Kapısının açılması sonucu engelli H.Ç.(7) ve abisi A.Ç.(18) isimli şahıslar minibüsten düştü. Kazada yaralanan engelliler, olay yerine giden 112 acil sağlık ekipleri tarafından Muradiye Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Van Yüzüncü Yıl üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezine kaldırılırken, olay ile alakalı soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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