Van'da sahte alkol kullanan 6 kişinin durumu kritik!

Olay önceki gün Van'da yaşandı. Sahte alkol kullanan çok sayıda kişi rahatsızlanarak SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım komple dolarken, aralarında bulunan 6 kişinin durumu ise ciddiyetini koruyor.

Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri sahte içkiyi üreten ve piyasaya süren kişileri araştırıyor.

WanHaber