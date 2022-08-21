Van'da sahte alkol kullanan 2 kişi hayatını kaybetti

Van'da, sahte alkol tükettikten sonra hastaneye kaldırılan 8 kişiden 2'si, hayatını kaybederken, 6'sı ise tedaviye alındı. 

GÜNCEL 21.08.2022, 15:19
Van'da sahte alkol kullanan 2 kişi hayatını kaybetti

Kentte hastaneye kaldırılan 8 kişinin şüpheli sağlık durumu nedeniyle soruşturma başlatıldı. Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilk incelemede, 8 kişinin il dışından getirilen malzemeler ile hazırlanan sahte içkiden içtikleri tespit edildi. Bunun üzerine tedavi altında bulunan 1 şüpheli hakkında da işlem yapıldı. Hastanede tedaviye alınan 8 kişiden 2'si, hayatını kaybederken, 6'sının ise tedavisi sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı sürdürüyor. DHA

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