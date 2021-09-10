Van'da sağlık çalışanlarına rekor maaş promosyonu!

Van İl Sağlık Müdürlüğü personelinin aylık maaş ve ücret ödeme banka promosyon protokolü ihalesi gerçekleştirildi. Van İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen banka promosyon protokolü ihalesine 8 banka katıldı. İhale komisyonuna İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Şahabettin Işık başkanlığında yapılan banka promosyon ihalesine hastane yetkilileri ve sendika temsilcileri hazır bulundu. Yürütülen süreç sonucunda son tura İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası arasında kaldı. Komisyonun ısrarlı pazarlığı neticesinde bu tutarı 7 bin 615 TL olarak karara bağlandı. İl Sağlık Müdürlüğü ve hastanelerde görev yapmakta olan memur, sözleşmeli ve kadrolu işçi personelin aylık ve ücretlerinin ödenmesiyle ilgili olarak; bu sonuca göre, 4 bin 646 sağlık çalışanlarının 38 aylık süreç için alacağı maaş promosyonu tek seferde nakit ödenmek üzere 7 bin 615 TL olmak üzere toplamda 35 milyon 379 bin 290 TL promosyondan faydalanacakları belirtildi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, “İmzalanan sözleşmenin sağlık çalışanlarına hayırlı olsun. Davetimize uyarak ihaleye katılan bankalara teşekkür ediyorum. İhaleye kazanan Yapı Kredi Bankası yetkililerine şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum. Mesai arkadaşlarıma şimdiden hayırlı olsun" dedi.