Van'da ramazan pidesine zam var mı? Fırıncılar Odasından açıklama geldi!

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Van Lokantacılar Fırıncılar Pastaneciler Tatlıcılar ve Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Sabri Işık, yeme-içme sektöründeki esnaf, lokantacılar, fırıncılar, tatlıcılar, pastaneciler, kasaplar, cafeler, restorantlar ve yufkacıların zamlardan sonra dayanacak güçleri kalmadığını ifade ederek, "Bunun sebebi maliyetlerin kontrol edilemez bir şekilde artması ve gelirlerin giderlerin karşılamamasıdır.

Maliyetlerin artması esnafımızı perişan etmiş. Esnafımız artık zamlara yetişemez olmuştur. Esnafımız iş yapamaz işletmesini ayakta tutamaz olmuştur" dedi. Yılbaşından bu yana % 150 ila % 300 arası elektrik, doğalgaz, akaryakıt, temizlik ve ambalaj malzemesine gelen zamların esnafı büyük sıkıntıya soktuğunu anlatan Başkan Işık, "Esnafımız artık faturalarını ya borçla yada kredi çekerek ödemektedir. Esnafımız dün aldığını bugün ya bulamıyor ya da aynı fiyata alamıyor.

Lokantacı esnafımız özellikle et fiyatlarına son günler de 5 TL, 10 TL gelen zamlarla 60 TL olan eti 110 TL'ye tavuk KG fiyatı 45 TL'ye çıkmasıyla iş yapamaz olmuştur. Ramazan ayı ve iki bayram arası et fiyatlarının 130 TL 140 TL bandında olacağını tahmin ediyoruz. Esnafın belinde kambura dönen KDV girişi %8 çıkışı ise %1 aradaki %7'lik fark esnafa yük olmuştur. Fırıncı esnafımız, undaki öngörülmez fiyatlar bir çuval unun 450 lira bandına yükselmesiyle mayanın 150 liradan 270 liraya, susamın 400 liradan, bin 250 liraya, elektrik, doğalgaz vb. giderlerin artması ekmek maliyetini artırmaktadır. Bunun yanında üretilen ekmeğin %40 tezgâhta, % 60'a yakını bayilere verilmektedir. Akaryakıtın % 300 artması, bayilere verilen iskontonun fazla olması, eleman ve servislerin bakımı, fırıncı esnafımızı zor duruma sokmaktadır. D.M.O Ununun biran önce fırıncı esnafımıza ulaşması için gerekli girişimlerin yapılması gerekir" ifadelerini kullandı.

Işık, sözlerine devamla, "Pastaneci ve tatlıcı esnafımız, şeker, un, yağ ve diğer girdilerin zamlarına yetişememektedir. Geçen haftaki açıklamamızda Türk şeker resmi satışı 50 kg (çuval toz)şeker 270 lira iken toptancılar da 650-700 lira bandındayken, bugün itibarıyla 850 lira bandındadır. Bu kontrolsüz ve haklı olmayan zamlar esnafımıza büyük yük getirmektedir. Bir kg tulumba 12 lira iken 40 liraya çıkmıştır. Kasap esnafımız gerek lokanta esnafına gerekse vatandaşa artık cevap veremez duruma gelmiştir.

Canlı hayvan bulamamaktadır. Canlı hayvana gelen zamlar nakliye kesimine gelen zamlar kasap esnafımızı satış yapamaz duruma getirmiştir. Kurban bayramının gelişiyle etteki bu yükselişinin devam edeceği hem lokanta hem de kasap esnafımızı iş yapmaz duruma getirecektir. Hububata gelen % 150 ile % 300 lük zamlar esnafı da vatandaşı da mağdur etmiştir.

Biran önce kurumların esnafa sahip çıkması lazım Tarım Kredi Kooperatifleri yeme içme sektöründeki kayıt belgesi maliye kaydı ve oda kayıtlı olan esnafımıza fabrika fiyatına hububat, şeker yağ vermesi için gerekli girişimleri bekliyoruz" şeklinde konuştu. Tüm bu sıkıntılara rağmen Van'da Ramazan pidesine zam yapılmadığını belirten Sabri Işık, "Fırıncı esnafımız un, yağ, yumurta, elektrik, doğalgaz, maya ve diğer ürünlere gelen zamlara rağmen, ramazan pidesine zam uygulanmamıştır.

320 gr ramazan pidesi 5 liraya satılacaktır. Sayın Valimiz Mehmet Emin Bilmez ve Genel sekreterimiz Mehmet Fatih Çelikel'in yapmış oldukları katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Van lokantacılar ve fırıncılar esnafı olarak, Türkiye'nin en ucuz ramazan pidesini satıyoruz. Bu fedakârlıkta bulunan fırıncı esnafımıza sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bölgegazetesi