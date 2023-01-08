Van'da PTT şubelerinde izdiham oluyor!

Van'da sosyal yardım desteğinden faydalanmak için PTT şubesine akın eden vatandaşlar izdihama yol açtı.

GÜNCEL 08.01.2023, 11:15
Van'da PTT şubelerinde izdiham oluyor!

WanHaber - Mehmet Salih Giyci

Son zamanların en çok konuşulan konularından biri olan PTT önündeki uzun kuyruklar, soğuk havanın gelmesiyle birlikte içeri taşındı. Soğuk havada beklemek istemeyen vatandaşlar PTT şubelerinin içine yönelirken, izdiham kaçınılmaz oluyor.

Kurum ödemeleri, elektrik indirimi, sosyal yardım desteklerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, PTT şubelerinde yoğunluğa neden olurken, yeteri kadar personel bulunmayan şubelerde ise bekleme süreleri artıyor. Konuyla ilgili WanHaber'e konuşan vatandaşlar "Van'da soğuk havaların kendini göstermesiyle birlikte dışarıda bekleme durumu ortadan kalkıyor. Dondurucu havadan dolayı dışarıda kimse beklemezken herkes içeriye yöneliyor. Yüzlerce kişinin yöneldiği şubelerde izdiham meydana gelirken, hastalıkta kol geziyor. Biz yetkililerden bu duruma bir çare bulmalarını istiyoruz. Herhangi bir işlem için saatlerce beklemek zorunda kalıyoruz. Yardım almaya gelen kişilerin bir çoğu kadın ve yaşlılardan oluşuyor. Onların bu ortamda uzun süre beklemeleri bizleri vicdanen rahatsız ediyor. Umarız ve dileriz ki yakın zamanda bu konuyla ilgili bir adım atılır" dedi.

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