Van'da PKK bayrağı açan eve polis operasyonu

Van'da evlat hasreti çeken 32 aile, HDP binasına yürümek için kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi’nde bir araya geldi.

Ellerindeki dövizlerle yürüyüş yapan anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

Eylem sırasında cama çıkan HDP’lilerin açtığı müzik annelerin tepkisine neden oldu.

Annelerin eyleminin sürdüğü esnada civarda bulunan bir binanın camından sallanan PKK bayrağı, ortalığı bir anda karıştırdı.

PKK bayrağının sallandığı eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, evde bulunan 3 kadını yakalayarak gözaltına aldı.

Anne, teyze ve yeğen oldukları öğrenilen kadınlar, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.