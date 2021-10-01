Van'da Özel Rehabilitasyon Merkezi Açıldı

Van’ın İpekyolu ilçesinde Gizem Avcı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı.

Açılışa Vali Yardımcısı Yavuz Arslan, Ak Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Şipal, Tuşba Milli Eğitim Müdürü Bakır Bedevioğlu, SGK Müdürü Abidin Aksoy, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Berge ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Vali Yardımcısı Yavuz Arslan, “Batılı birçok ülkenin üzerinde sosyal devlet olmanın gereklerini fazlasıyla yerine getiren bir ülke konumundadır.

Geçtiğimiz yıl başımıza bir salgın hadisesi geldi. Birçok batılı devlet sosyal güvenlik kurumunun üzerinde yaşlı vatandaşları tabiri caizse gözden çıkardı, kaderlerine terk etti. Biz ise özellikle yaşlılarımızı, büyüklerimizi, hastalarımızı koruma altına aldık” diye konuştu.

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