Van'da otomobil kamyona çarptı!

Van’da otomobilin kamyona çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

GÜNCEL 26.09.2021, 13:29
Van'da otomobil kamyona çarptı!

Alınan bilgilere göre kaza, İpekyolu Caddesi üzerindeki Karayolları Kavşağı’nda meydana geldi. Hilmi K. yönetimindeki 45 AG 724 plakalı Ford marka otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı Kadir T. idaresindeki kamyona çarptı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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