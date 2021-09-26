Van'da otomobil kamyona çarptı!
Van’da otomobilin kamyona çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
GÜNCEL 26.09.2021, 13:29
Kaynak: İHA
Son yaz dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? Son yaz dizisinin konusu ne? Son yaz dizisinin oyuncuları kim? Son Yaz Dizisinin yeni bölüm Fragmanı
25 Eylül 2021 ATV, Kanal D, Show TV, FOX TV, TRT1, Star, TV8, Kanal 7 yayın akışı! 25 Eylül TV’de bugün ne var? Bugün hangi diziler var? TV'de bugün hangi diziler var?
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Namaz Vakti 26 Eylül 2021
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|İkindi
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|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:30
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Hekimoğlu Trabzon
|4
|10
|2. Sivas Belediyespor
|3
|9
|3. Bodrumspor
|3
|9
|4. Ankaraspor
|3
|7
|5. Silahtaroğlu Vanspor FK
|3
|7
|6. Somaspor
|3
|7
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|3
|7
|8. Çorum FK
|4
|6
|9. Etimesgut Belediyespor
|3
|6
|10. Sakaryaspor
|3
|5
|11. Sarıyer
|3
|4
|12. Serik Belediyespor
|3
|3
|13. Afjet Afyonspor
|3
|2
|14. İnegölspor
|3
|2
|15. Turgutluspor
|4
|1
|16. Diyarbekirspor
|3
|1
|17. Ergene Velimeşespor
|3
|1
|18. Kahramanmaraşspor
|3
|0
|19. Adıyaman FK
|4
|0
|20. Niğde Anadolu FK
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|7
|15
|2. Beşiktaş
|7
|14
|3. Trabzonspor
|6
|14
|4. Hatayspor
|6
|13
|5. Fenerbahçe
|6
|13
|6. Konyaspor
|6
|12
|7. Alanyaspor
|6
|12
|8. Kayserispor
|7
|11
|9. Karagümrük
|7
|11
|10. Sivasspor
|7
|9
|11. Adana Demirspor
|7
|9
|12. Galatasaray
|6
|8
|13. Antalyaspor
|7
|8
|14. Gaziantep FK
|7
|8
|15. Malatyaspor
|7
|6
|16. Göztepe
|6
|5
|17. Kasımpaşa
|6
|5
|18. Başakşehir
|6
|3
|19. Giresunspor
|7
|2
|20. Rizespor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
|2. Erzurumspor
|7
|15
|3. Ankaragücü
|6
|12
|4. Eyüpspor
|6
|12
|5. Bandırmaspor
|7
|12
|6. Tuzlaspor
|6
|11
|7. Kocaelispor
|6
|10
|8. Manisa FK
|7
|9
|9. Gençlerbirliği
|7
|8
|10. Boluspor
|6
|7
|11. Samsunspor
|5
|7
|12. Altınordu
|7
|7
|13. Menemenspor
|6
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Balıkesirspor
|5
|6
|16. Denizlispor
|6
|6
|17. Bursaspor
|6
|5
|18. İstanbulspor
|5
|4
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|14
|2. Man City
|6
|13
|3. Chelsea
|6
|13
|4. M. United
|6
|13
|5. Everton
|6
|13
|6. Brighton
|5
|12
|7. West Ham
|6
|11
|8. Aston Villa
|6
|10
|9. Brentford
|6
|9
|10. Tottenham
|5
|9
|11. Watford
|6
|7
|12. Leicester City
|6
|7
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Newcastle
|6
|3
|18. Leeds United
|6
|3
|19. Burnley
|6
|2
|20. Norwich City
|6
|0