Van'da olaylı arefe gecesi!
Van'da gece saatlerinde İkinisan ve Cumhuriyet Caddesinde şubeleri bulunan kadayıfçıya eş zamanlı saldırı düzenlendi.
WanHaber - ÖZEL
Van'da gece saatlerinde İkinisan Caddesi üzerinde bulunan bir işyerine saldırı düzenlendi.
Edinilen bilgilere göre aralarında daha öncede husumet bulunan grup, arafe gecesi İkinisan Caddesi üzerinde bulunan iş yerine baskın düzenledi. İş yeri sahipleri ve çalışanlara saldıran grup, ortalığı savaş alanına çevirdi.
Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, polis ekipleri güvenlik amaçlı caddeyi araç trafiğine kapattı.
Çok sayıda yaralının olduğu olayda geniş çaplı soruşturma başlatılırken, saldırıya uğrayan kişilerin Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan iş yerine de eş zamanlı baskın düzenlendiği iddia edildi.
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