Van'da mültecileri taşıyan askeri araç kaza yaptı! 3 ölü, 6 yaralı
Çaldıran’da mültecileri taşıyan askeri aracın kaza yapması sonucu 3 mülteci hayatını kaybederken, 4 mülteci ile 2 asker de yaralandı.
Olay, Çarşamba sabahı erken saatlerde Alpaslan adlı Türk askeri üssünün yakınında meydana geldi. Yerel kaynaklara göre kaza, Türk askerlerinin sınırda gözaltına alınan mültecileri bir askeri üsse götürmesi sırasında meydana geldi. Olayın ardından yaralılar Çaldıran Hastanesi’ne götürülürken, yaşamını yitiren mültecilerin cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili hiçbir resmi kurum açıklama yapmadı. VAN EKSPRES
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