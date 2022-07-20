Van'da mezarlık yangını!

Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Van Kalesi kuzey kısmındaki mezarlıkta yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine İpekyolu Belediyesine bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangının neden çıktığı araştırılıyor.