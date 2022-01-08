Van'da market denetimleri devam ediyor
Van'ın Özalp ilçesinde belediye ekipleri tarafından fahiş fiyat denetimleri devam ediyor.
Özalp Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, haksız fiyat artışı yaparak, vatandaşı mağdur eden işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Kent genelinde zincir marketlerde denetimler gerçekleştiren ekipler, temel gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri başta olmak üzere ürünlerin alış ve satış fiyatları üzerinden incelemeler gerçekleştirdi.
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|34
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|19
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|32
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|30
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|19
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|8. Alanyaspor
|19
|28
|9. Gaziantep FK
|19
|28
|10. Galatasaray
|19
|27
|11. Karagümrük
|19
|27
|12. Sivasspor
|19
|26
|13. Kayserispor
|19
|24
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|19
|22
|15. Antalyaspor
|19
|22
|16. Altay
|19
|18
|17. Rizespor
|19
|17
|18. Kasımpaşa
|19
|15
|19. Göztepe
|19
|15
|20. Ö.K Yeni Malatya
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|18
|39
|2. Ankaragücü
|18
|36
|3. Erzurumspor
|18
|36
|4. Bandirmaspor
|18
|32
|5. Eyüpspor
|18
|32
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|18
|27
|7. Samsunspor
|18
|27
|8. Adanaspor
|18
|26
|9. Genclerbirligi
|18
|26
|10. Tuzlaspor
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|24
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|18
|24
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|22
|13. Altinordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Keciorengucu
|18
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
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|18
|16
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|8
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|O
|P
|1. Man City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham
|20
|34
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|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton
|19
|28
|9. Brighton
|19
|27
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|18
|25
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|20
|23
|12. Brentford
|19
|23
|13. Aston Villa
|19
|22
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|19
|21
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|18
|19
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|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
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