Van'da korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesinden edinilen bilgiye göre Van, Edremit- Ayancık'ta deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi 26.08.2021 tarihinde saat 00:53'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.3, derinliği ise 38.5 km olarak açıkladı. Sarsıntı kent merkezinde ve çevre ilçelerde de hissedildi.