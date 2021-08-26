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Van'da korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden edinilen son bilgilere göre Van, Edremit- Ayancık'ta 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

GÜNCEL 26.08.2021, 09:21
Van'da korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesinden edinilen bilgiye göre Van, Edremit- Ayancık'ta deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi 26.08.2021 tarihinde saat 00:53'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.3, derinliği ise 38.5 km olarak açıkladı. Sarsıntı kent merkezinde ve çevre ilçelerde de hissedildi. 

#son depremler #vanda deprem #DEPREM
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