Van'da kış hazırlıkları tamamlandı

Kış mevsimi ile birlikte karla mücadele çalışmaları ile ilgili hazırlıklarını tamamlayan Van Büyükşehir Belediyesi; 250 iş makinesi, 2 bin 300 ton tuz ve 650 personel ile karla mücadele edecek. Makine İkmal Daire Başkanlığına bağlı 16 atölyede hummalı bir çalışma gerçekleştiren ekipler, iş makinelerine ait parçaları tek tek yağlayıp montajını gerçekleştirdi. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ise bir yandan karla mücadelede kullanılacak tuz karışımını hazırlarken, bir taraftan da bakımları yapılan araçları 13 ilçedeki görev yerlerine sevkiyatını gerçekleştiriyor.

“Vatandaşlarımızdan duyularımıza dikkat etmeleri ve mutlaka kar lastiği takmalarını istiyoruz”

Kış hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, sorunsuz bir kış sezonu geçirmek için 16 atölyede hummalı bir çalışma yapıldığını söyledi. Ekiplerin kış koşullarına göre hazırlandığını dile getiren Vali Bilmez, “Bütün kurumlar koordinasyon içinde. Hangi sokağı ve caddeyi, hangi ekibin temizleyeceği konusunda karayolları, büyükşehir belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyeleri hazır durumda. Yolların risk teşkil etmesi halinde Bahçesaray yolunun nasıl kapatılacağı konularını karara bağladık. Şu an her hangi bir sıkıntımız ve darboğazımız yok. Vatandaşlarımızdan duyurularımıza dikkat etmelerini, hala kar lastiği takmamış olan sürücülerin mutlaka kar lastiklerini takmalarını istiyoruz” dedi.

Karla mücadele kapsamında kent merkezi ve 13 ilçedeki 11 bin kilometre yol ağında 108’i kiralık olmak üzere 250 araç ve 650 personel görev alacak. İHA