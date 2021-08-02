Van'da Kaza: 2 Yaralı!

 Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

GÜNCEL 02.08.2021, 21:47
Van'da Kaza: 2 Yaralı!

Edinilen bilgiye göre, kaza Dönerdere-Dorutay Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. 65 AAG 241 plakalı otomobil ile S.A. yönetimindeki 48 UZ 853 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı'na bağlı Saray İlçe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 kişi vatandaşların yardımıyla çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan tüplü olan otomobilin akü kutup başları sökülerek herhangi bir patlamaya karşı önlem alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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