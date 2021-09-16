Van'da Kaybolan 5 Yaşındaki Çocuk Ailesine Teslim Edildi

Van’ın Çaldıran ilçesinde yurda yasadışı yollardan giren 34 düzensiz göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Jandarma, yakalanan düzensiz göçmenlerin arasında bulunan ve ailesi kayıp olan çocuğu 1 gün sonra ailesi ile buluşturdu.



Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Çaldıran ilçesine bağlı Yukarı Gülderen Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında 34 kişilik mülteci grubu yakalanmış olup, yakalanan grup içerisinde 5 yaşlarında bir erkek çocuğunun ailesinin ve hiç bir yakınının yanında olmadığının fark edilmesi üzerine ailesini kaybettiği anlaşıldı. Yakalanan mülteci grubuyla yapılan görüşme sonucunda çocuğun ailesinin bulunması için 15 Eylül 2021 günü devriye faaliyeti icra edilerek saat 19:00 sıralarında Aşağı Gülderen Mahallesinde yakalanan 6 kişilik mülteci grubunun işlemlerinin yapılması için karakola getirildiğinde içlerinde kayıp çocuğun ailesinin de olduğu tespit edilmiş ailesine teslim edilmiştir. Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin yapılmasına müteakip ilgili kurumlara teslim edilmiştir” denildi.