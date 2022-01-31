Van'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Türkiye’nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı başta İstanbul’da hayatı durma noktasına getirirken, Doğu Anadolu Bölgesi’nde de yüzlerce yolun kapanmasına neden oldu.

Yaklaşık 3 hafta önce etkili olan kar yağışı, tipi ve çığların düşmesi sonucu ulaşıma kapanan Van-Bahçesaray yolu, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri tarafından kar temizleme çalışması başlatıldı.

Deniz seviyesinden 3 bin metre yükseklikte, dokuz çığ yatağının bulunduğu bölgede çalışan ekipler, olumsuz hava koşullarında da Bahçesaray'ın Van ile bağlantısını sağlamak için özveriyle görev yapıyor.