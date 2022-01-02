Van'da Kar Yağışı
Van'da, akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı.
Van'da yeni yılın ikinci gününde lapa lapa kar yağdı. Yaşamı olumsuz yönde etkileyen kar kalınlığının; kent merkezinde bazı yerlerde 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştığı belirtildi. Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar özellikle Van-Hakkari karayolundaki Güzeldere Geçidi'nde sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar, kent merkezindeki Sanat Parkı'nda bol bol fotoğraf çektirdi. DHA
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|19
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|19
|30
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|19
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|8. Alanyaspor
|19
|28
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|28
|10. Galatasaray
|19
|27
|11. Karagümrük
|19
|27
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|26
|13. Kayserispor
|19
|24
|14. Giresunspor
|19
|22
|15. Antalyaspor
|19
|22
|16. Altay
|19
|18
|17. Rizespor
|19
|17
|18. Kasımpaşa
|19
|15
|19. Göztepe
|19
|15
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|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|18
|39
|2. Ankaragücü
|18
|36
|3. Erzurumspor
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|36
|4. Bandirmaspor
|18
|32
|5. Eyüpspor
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|32
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|27
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|27
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|26
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|24
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|18
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|22
|13. Altinordu
|18
|22
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|15. Menemenspor
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|21
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|18
|19
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|18
|8
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|P
|1. Man City
|21
|53
|2. Chelsea
|20
|42
|3. Liverpool
|19
|41
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham
|20
|34
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|33
|7. M. United
|18
|31
|8. Brighton
|19
|27
|9. Wolverhampton
|18
|25
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|11. Crystal Palace
|20
|23
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|21
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|21
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|18
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|19
|17
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|17
|12
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|19
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