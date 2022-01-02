Van'da Kar Yağışı

Van'da yeni yılın ikinci gününde lapa lapa kar yağdı. Yaşamı olumsuz yönde etkileyen kar kalınlığının; kent merkezinde bazı yerlerde 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştığı belirtildi. Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar özellikle Van-Hakkari karayolundaki Güzeldere Geçidi'nde sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar, kent merkezindeki Sanat Parkı'nda bol bol fotoğraf çektirdi. DHA