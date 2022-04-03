Van'da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Van’ın Çaldıran ilçesinin İran sınır hattında kar küreme ve yol açma çalışması devam ediyor.

GÜNCEL 03.04.2022, 12:30
Van'da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Van Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, Çaldıran ilçesine bağlı sınır hattındaki köy ve güvenlik yollarında başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Yer yer iş makinelerinin boyunu aşan kar kütleleri ve tipi yapılan çalışmaların ne kadar zorlu bir şekilde sürdürüldüğünü gözler önüne seriyor.

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