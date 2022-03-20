Van'da kar altında Newroz kutlaması
Van'da, HDP tarafından düzenlenen etkinlikle newroz, kar yağışı altında kutlandı.
Valilikten alınan izinle HDP'nin düzenlediği newroz etkinliği, Van Kalesi'nin güneyindeki Atatürk Kültür Parkı'nda yapıldı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı alana gelenlerin, kurulan 2 güvenlik barikatından geçirilerek üst aramaları yapıldı. Kar yağışı altındaki newroz kutlamasına HDP Van milletvekilleri Sezai Temelli, Tayip Temel ve Muazzez Orhan ile binlerce kişi katıldı.
Etkinliğe katılanlar, yakılan newroz ateşi etrafında, HDP'li yöneticilerle birlikte halay çekti.
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