Van'da kan donduran olay! Afganları sosyal medya üzerinden satışa çıkardılar!

Dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Facebook’ta araç ve hayvan satışlarının yapıldığı bir sayfada yapılan paylaşım tepkilere yol açtı. Van Erciş araç ve hayvan pazarı sosyal medya grubunda yapılan paylaşımda “Elimde çok kaliteli afgan çoban var lazım olan iletişime geçsin 05***” şeklinde paylaşım tepkilere yol açarken, paylaşımın altında ise belirtilen çoban için fiyatının belirtildiği görüldü Sosyal medya kullanıcıları paylaşıma ithafen, “Birileri buna ulaşsın, satılığa çıkardığı şey insandır insan”, “nasıl mide bulandırıcı bir çağa geldik” şeklinde yorumlar yapıldı.

Sosyal medya üzerinden bu tarz paylaşımların ortaçağ dönemindeki köle pazarlarına benzeten kullanıcılar, insanın onurunu zedeleyen bu tarz yaklaşımlara müdahale edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

kaynak:şehrivangazetesi

