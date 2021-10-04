Van'da kan donduran olay! 60 yaşındaki adam 7 yaşındaki kıza...

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Van’ın Başkale ilçesinde yaşayan ve yatılı bölge okulunda yaşıyan 60 yaşındaki temizlik görevlisinin, 7 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Van’ın Başkale ilçesindeki Başkale Yatılı Bölge İlköğretim Okulu’nda temizlik görevlisi olarak çalışan bir şahsın, 7 yaşındaki kız çocuğunu taciz ve darp ettiği iddia edildi. Kız çocuğunun okul dönüşü ağlaması üzerine durumdan şüphelenen annenin çocukla iletişim kurmasının ardından olay gün yüzüne çıktı. Annesine olanları korkuyla

anlatan kız çocuğunun; 60 yaşındaki bir şahıs tarafından okulda taciz edildiği, kıyafetlerinin sürekli çıkartıldığı ve zaman zaman darp edildiği iddia edildi. Tacizde bulunan adamın kızı sürekli susturmaya çalıştığı, videolarını çektiğini ve olayları ailesine anlattığı surette babasını öldürmekle tehdit ettiği de gelen iddialar arasında.

Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Başkale Kaymakamlığı basında ve sosyal medyada çıkan insel istismar olayıyla ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Bunun üzerine aile tarafından Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaatta bulunulmuştur. Aynı gün şüpheli görevinden uzaklaştırılarak hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili adli soruşturma başlatılmış ve gözaltına alınmıştır. Şüpheli, 29 Eylül'de hakkında yürütülen adli soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Şüpheli şahsın kaçtığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.