Van'da kan donduran olay! 60 yaşındaki adam 7 yaşındaki kıza...
Van'ın Başkale ilçesinde bir okulda 60 yaşındaki temizlik görevlisinin 7 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edildi.
WanHaber.com - ÖZEL
Van’ın Başkale ilçesinde yaşayan ve yatılı bölge okulunda yaşıyan 60 yaşındaki temizlik görevlisinin, 7 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edildi.
Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA
Başkale Kaymakamlığı basında ve sosyal medyada çıkan insel istismar olayıyla ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Bunun üzerine aile tarafından Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaatta bulunulmuştur. Aynı gün şüpheli görevinden uzaklaştırılarak hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili adli soruşturma başlatılmış ve gözaltına alınmıştır. Şüpheli, 29 Eylül'de hakkında yürütülen adli soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Şüpheli şahsın kaçtığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.
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