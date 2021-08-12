Van'da kaldırımlar işgal altında

Kent genelinde esnaflar, sattıkları ürünleri kaldırımlarda teşhir ederek, kaldırımlar üzerinde usulsüz tezgahlar açıyor. Kaldırım işgali yüzünden vatandaşlar kaldırımları kullanamıyor.

Özellikle İpekyolu Belediyesi'nin yeniden onardığı ve yeni imajına kavuşturduğu Ercişli Emrah 2. Sokak ve Eski Meydan Sokak'ta kaldırımlar tamamen esnaflar tarafından kapatılıyor. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, kaldırım işgali yüzünden, kaldırımları kullanamadıklarını ve yolda yürümek zorunda kaldıklarını vurguladılar.

Van'da ana cadde ve ara sokaklardaki kaldırım işgalleri tepkilere neden olmaya devam ediyor. Halkın kullandığı kaldırımlar tuhafiyeden inşaat malzemelerine, meyve sebzeden çeşitli ürünlere kadar işgal edilmiş durumda.

Van'da kaldırım işgalleri sorunu her geçen gün devam ediyor. Birçok esnaf iş yerindeki ürünlerini kaldırım üzerinde sergileyince vatandaşlar kaldırım yerine caddede yürümek zorunda kalıyor.

ARAÇ İŞGALİ ENGELLENEMİYOR

Öte yandan Van genelinde kaldırımların büyük bölümü ise araçlar tarafından işgal altında. Bazı sürücüler araçlarını yasak olmasına rağmen kaldırımlara park ediyor.

Kaldırımlara gelişigüzel bırakılan ve yayaların yolunu kapatan park edilmiş vaziyetteki araçlar vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Kaldırım işgalleri yüzünden, kaldırımları kullanamayan vatandaşlar, duyarsız vatandaşlara sert tepki göstererek, yetkilileri göreve davet etti.

Van Bölge Gazetesi