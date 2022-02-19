Van'da kadınlara ücretsiz saç ve cilt bakımı yapıldı

Van’ın İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Bostaniçi Eğitim Köşkü'nde kadınlara ücretsiz saç ve cilt bakımı yapıldı. Etkinlikle ilgili konuşan Bayan Kuaförü Gülhan Dalmaz, "Tamamıyla kendi isteğimiz ile gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonun özellikle ihtiyacı olan kadınlara yönelik yapılması ve onları sevindirdiğini bilmek bizleri de mutlu ediyor.

Burada kursiyerlerimizle hem uygulamalı olarak bilgiler edindik, hem de kadınlarımıza hizmet vermenin mutluluğunu paylaştık. Bizlere bu fırsatı tanıyan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sayın İhsan Emre Aydın'a teşekkür ediyorum" dedi.

Yaptıkları çalışmanın Van'da bir ilk olduğunu belirten İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Semra Gümüş ise etkinliğe yoğun bil ilginin olduğunu belirtti. Etkinliğe özellikle merkeze uzak olan veya maddi imkanların kısıtlı olan kadınların yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Gümüş, “Kadınlarımıza Güzellik Uzmanımız Sezgin Üstün ve kurs hocamız Gülhan Dalmaz eşliğinde tamamen ücretsiz olarak saç bakımı, cilt bakımı ve analizler yaptık.

Bu vesile ile kursiyerlerimiz hem uygulamalı derslerini yaptılar hem de kadınlarımızın bakımlarına katkıda bulundular. Bu hizmeti burada başlattık ama imkanlar dahilinde tüm kırsal mahallelerimize de götürmeyi planlıyoruz. Bu hizmetleri vatandaşlarımızın ayağına götürmemize vesile olan İpekyolu Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekili Sayın İhsan Emre Aydın'a teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerini kullandı.

Saç ve cilt bakımından faydalanan kadınlar ise ilk defa böyle bir hizmete denk geldiklerini, ücretsiz olduğu için ayrıca çok memnun olduklarını dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür ettiler.