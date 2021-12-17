Van'da kablo hırsızlarına drone'lu operasyon!

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ekipler tarafından Edremit ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinden yüksek gerilim kablolarının çalınması olayıyla ilgili şüpheli şahıs veya şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalar kapsamında çalınan kabloların yerde sürüklenerek götürüldüğü sazlık alandan duman çıktığı görülmüş, olay yerinde yakalanan 2 şüpheli şahsın yanı sıra sazlık alanda kaçan 1 şüpheli şahıs Havacılık Şube Müdürlüğümüze ait helikopter ve drone yardımıyla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olay yerinde yapılan incelemede çalıntı kabloların dış kısmının sıyrılmış ve iç kısmının yakıldığı tespit edilmiştir. Yapılan aramada 1 adet falçata, 1 adet kerpeten, 2 adet kablo kesmek için kullanılan testere ve testere uçları ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs ile ilgili adli tahkikat başlatılmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir” denildi. İHA