Van'da JASAT Operasyonu: 8 Tutuklama!
Van’ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlene operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma dedektifleri (JASAT) tarafından göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarının engellenmesi, il genelinde bu suçu organize eden şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Ekiplerin istihbari çalışmalar neticesinde Gevaş ilçesinde ikamet ederek göçmen kaçakçılığı suçunu yüksek meblağlar karşılığında organize edenB.A., N.A., A.E., M.C., E.A., N.A., Ö.A. ve M.A. isimli 8 şüpheli şahıs, 24 Mayıs 2022 günü icra edilen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İl jandarma Komutanlığındaki sorgularının ardından 25 Mayıs 2022 günü sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Van Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiler” denildi. İHA
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