Van'da Jandarma personeli tarafından bulunan yaralı tilki tedavi altına alındı

Muradiye ilçesindeki Akbulak Jandarma Karakol Komutanlığı'nda nöbet tutan personel tarafından yaralı bir tilki fark edildi. Nöbetçinin haber vermesi üzerine gelen diğer jandarma ekipleri tarafından yaralı tilki koruma altına alındı. Beslenen tilki, daha sonra tedavi için Van Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü personeline teslim edildi.