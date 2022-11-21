Van'da jandarma ekiplerince 57 olay aydınlatıldı

Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu kentte meydana gelen 57 olayın failleri yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 1-18 Kasım tarihlerinde ekiplerce yürütülen çalışmalar sonucu 2 kasten öldürme, 4 kasten yaralama, 5 tehdit, 9 mala zarar verme, 31 hırsızlık ve 6 dolandırıcılık olayının failleri belirlendi.

Ekiplerce yakalanan şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. AA