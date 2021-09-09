Van'da izinsiz kazı yapan GSM operatörüne ceza kesildi
Van Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Caddesi’nde izinsiz bir şekilde kaldırımda kazı yapan GSM operatörüne cezai işlem uyguladı.
Van Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan caddelerde, kişi ya da kurumların yapacakları kazı çalışması öncesi AYKOME biriminden izin almaları gerekiyor.
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