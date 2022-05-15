Van'da iş makinesi uçuruma yuvarlandı!
Van’ın Tuşba ilçesinde yol düzeltme çalışması yapan iş makinesinin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Ayanıs Mahallesi Paraşüt Tepe mevkiinde meydana geldi. Bölgede yol düzeltme çalışması yapan bir iş makinesinin uçurumdan yuvarlanması sonucu bölgeye asker, itfaiye, AFAD, 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yürüttükleri titiz çalışma sonucu yaralı 2 kişiyi bulundukları bölgeden alarak ambulansa teslim etti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, iş makinesinin bulunduğu bölgeden çıkarılması için de çalışma başlatıldı. İHA
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