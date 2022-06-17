Van'da İntihar Girişimi
Van'ın İpek Yolu Caddesi üzerinde üst geçide çıkan genç ekiplerce ikna edildi.
Alınan bilgiye göre, İpek Yolu Caddesi şehir stadyumu karşısındaki üst geçide bir şahıs çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine; polis, 112 Acil Servis ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri üst geçitte şahsı ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de atlama ihtimaline karşı tedbir aldı.
Ekiplerin, kısa süren ikna çabaları sonucu şahıs ikna edilerek üst geçitten indirildi. İkna edilen genç, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Öte yandan, şahsın psikolojik sorunları olduğu öğrenildi. İHA
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