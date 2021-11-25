Van'da intihar eden genç kızdan sonra babası da intihar etti

Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Ünlüce Mahallesi’nde, 30 Ekim’de E.Y. adlı genç kız çok sayıda hap içerek intihar etmişti. E.Y.’nin intihar etmesinin ardından babası İ.Y., bugün sabah saatlerinde dağlık bir alanda kendini ağaca asarak intihar etti.

İ.Y.’nin neden intihar ettiği henüz öğrenilemezken kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için cenazesi Van Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.