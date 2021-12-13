Van'da İnsan Hakları paneli düzenlendi

Van’da İnsan Hakları Derneği (İHD) Van Şubesi, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Van Temsilciliği, Van Barosu ve Van-Hakkari Tabip Odası tarafından ‘İnsan Hakları’ paneli düzenlendi. Van Barosu Tahir Elçi Konferans Salonu’nda gerçekleşen panele konuşmacı olarak Tarihçi ve Yazar Ayşe Hür, HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Avukat Ramazan Demir katıldı. Panelin moderatörlüğünü İHD Van Şube Başkanı Mehmet Karataş yaptı.

‘Kadına yönelik şiddet artarak devam etmektedir’

Konuşmanın moderatörlüğünü yapan İHD Van Şube Başkanı Mehmet Karataş ise İstanbul Sözleşmesi’ne değindi. Karataş, “Kadına yönelik şiddet, baskı ve saldırı ile cinayetler maalesef artarak devam etmektedir. Bir gecede ansızın İstanbul Sözleşmesi’nden çekildi ve şu anda belirtmek isteriz ki, İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçilmeyecektir. Bunu dile getirmekten de vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

‘Van'da insanlar anayasal haklarını kullanmalıdır’

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise Van’da yaklaşık 5 yıldır kesintisiz süren eylem ve etkinlik yasaklarına tepki gözterdi. Gergerlioğlu, “Bu toplantı neden sadece Van Barosu’nda yapılmak zorunda bırakılıyor. Mülki amirler bunun cevabını bana versin. Van'da son 5 yıldır toplantı ve gösteri yürüyüşleri anayasal hak olan bu hak engelleniyor. Adeta Türkiye’nin en fazla ifade, toplantı ve gösteri yapma hakkı gasp edilen ili haline gelmiş durumda ve bundan dolayı bilimsel hakları savunucusu olarak benim için en başta gelen husus budur. Van'da insanlar anayasal haklarını kullanmalıdır. Neden engelliyorsunuz? Neden haktan korkuyorsunuz? Neden milletin ifade özgürlüğünden korkuyorsunuz? Vatandaşlar olarak özgürlük, hak, hukuk, adalet diyoruz. Sonuna kadar da bunları talep etmeye devam edeceğiz” dedi.

Fatma Polatcan / WanHaber Özel