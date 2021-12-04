Van'da indirim izdihamı!  

Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan Kazım Karabekir Kavşağı’nda Uygun AVM’de izdiham yaşandı. Dün akşam saat 21.00’de satışa çıkarılan ürünlerde indirim yapılacağına dair sosyal medyada yapılan duyuruyu gören vatandaşlar alışveriş merkezinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde sıraya giren vatandaşların kapı önünde kuyruklar oluşturması izdihama neden oldu.