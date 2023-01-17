Van'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıda, geçen yıl yapılan çalışmalar ile yıl içerisinde planlanan faaliyetler görüşüldü.

Sunumlarla devam eden toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, DSİ 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna, AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan, Meteoroloji 14. Bölge Müdürü Atakan Çelebi ve ilgili personel katıldı.