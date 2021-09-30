Van'da iki mahallenin ismi değişti
Van’ın Bahçesaray ilçesinde bulunan Kartal Mahallesi’nin ismi “Fekiye Teyran”, Doğanyayla Mahallesi’nin ismi de “Arvas” olarak değiştirilmesi valilik tarafından uygun görülerek tescillendi.
GÜNCEL 30.09.2021, 13:33 30.09.2021, 13:44
Her iki mahallenin ismi, 5391 sayılı Belediye Kanununun 9. maddesi gereği valilik makamının 17.09.2021 tarih ve 20081 - 20082 sayılı onayı ile onaylandı.
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