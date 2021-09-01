Van'da iki aşiret arasında barış sağlandı

Van’da 3 ay önce İpekyolu ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana gelen silahlı kavga sonrası iki aşiretin mensupları 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde bir araya geldi. 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda düzenlenen barış yemeğine aşiret lideri İskender Ertuş ve Hüsnü Timur ile Van Şoförler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Emin Tuğrul ve iki aşiretin mensupları katıldı. Burada konuşan Hüsnü Timur, “Alacak verecek meselesi yüzünden iki aile arasında bir kavga çıktı ve bir kişi yaralandı. Dünya Barış Günü’nde bu barışı sağlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun hepimize” dedi.

Aşiret lideri İskender Ertuş ise aşiretlerinin büyük bir aşiret olduğunu belirterek, “Şimdi bu iki ailenin arasındaki hadise, alacak verecek meselesinden kaynaklandı. Bugün Hüsnü Ağa’nın sayesinde biz bu barışı sağlıyoruz. Barış yemeği ve Dünya Barış Günü herkese hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.