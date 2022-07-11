Van'da iki aile arasında kavga: Ölü ve yaralılar var!
Van’ın Çatak ilçesine bağlı Hêrêsan Mahallesi’nde iki aile arasında çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ağır yaralandı.
Van’ın Çatak ilçesine bağlı Hêrêsan Mahallesi’nde iki aile arasında çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ağır yaralandı. Yaşanan kavganın ardından mahallelere giriş-çıkışlar yasaklanırken, yaralılar helikopterlerle kentteki hastanelere taşındı. Kent merkezinde her iki ailenin yaşadığı mahallelere polis sevk edildi.
Daha önce 20 kişi yaralanmıştı
İki aile arasında bir hafta önce yaşanan kavgada 20 kişi yaralanmıştı.
Kaynak: SerhatNews
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