Van'da gözaltına alınan sağlıkçılar serbest bırakıldı

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Sağlık Emek Örgütlerinin çağrısıyla 8 Şubat 2022 tarihinde yurt geneli yapılan 1 günlük iş bırakma eylemi hakkında saat 12:30'da SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması yapmak isteyen Van-Hakkari Tabipler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Hüseyin Yaviç, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Doktor Ayfer Bostan, SES Şube Eşbaşkanı Figen Çolakoğlu, Şube Eşbaşkanı Zeki Seven, Şube Kadın Sekreteri Seda Güler, Şube Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Emin Yılmaz, Esma Gümüşlü ve Keziban Karakuş gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar Van İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alındıktan serbest bırakıldı.