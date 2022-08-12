Van'da görev yapan 6 kaymakamın görev yeri değişti!
11/08/2022 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen 2022/392 sayılı Cumhurbaşkanı kararnamesiyle birlikte Van'da görev yapan 6 kaymakamın görev yeri değişti.
WanHaber - Haber Merkezi
Kaymakamlar Kararnamesi resmi gazetede yayınlandı.11/08/2022 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen 2022/392 sayılı Cumhurbaşkanı kararnamesiyle birlikte Van'da görev yapan 6 kaymakamın görev yeri değişti.
İşte görev yeri değişen kaymakamlar:
Edremit Kaymakamı olarak görev yapan Muhammet Fuat Türkman, Konya Çumra Kaymakamı olarak atandı.
Muradiye Kaymakamı olarak görev yapan Erkan Savar, Malatya Battalgazi Kaymakamı olarak atandı.
Başkale Kaymakamı olarak görev yapan Asım Solak, Diyarbakır Sur Kaymakamı olarak atandı.
Çatak Kaymakamı olarak görev yapan Mehmet Erdem Akbulut, Erzincan Üzümlü Kaymakamı olarak atandı.
Bahçesaray Kaymakamı olarak görev yapan Ömer Tuğrul Kundakçı, Elazığ Baskil Kaymakamı olarak atandı.
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