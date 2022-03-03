Van'da 'Gönülden Gönül'e Dost Sohbetleri' devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek’in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen program, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Başkanlığının konferans salonunda yapıldı.

Bu haftaki programda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden Fatma Şen kadınlar ile bir araya gelerek seminer verdi.

Şen, seminerde kadınlara ‘evlilik ve aile hayatı, aile hayatının önemi, eşler arası iletişim’ konularında bilgiler verdi.

Son derece verimli geçen seminer, karşılıklı görüş alışverişi ve soru-cevap bölümüyle sona erdi.