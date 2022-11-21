Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli tutuklandı
Van'da geçen hafta, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 14-20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen 6 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, suçta kullanılan araca el konuldu.
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