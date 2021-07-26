Van'da gerçeğini aratmayan tatbikat
Van’da gerçekleştirilen arama kurtarma tatbikatında, göçük altında kalan 2 kişi olmak üzere 4 kişi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından kurtarıldı.
Doğal afetler başta olmak üzere kazalarda insanların kurtarılması ve sağlık alanında ihtiyaç duyduğu her anda yaptığı başarılı çalışmalarla medikal kurtarmada etkin bir mücadele yürüten UMKE personeli, aldığı eğitimleri gerçeğini aratmayan tatbikatlarla pekiştirerek güçlendiriyor. Van, Ağrı, Muş, Hakkari ve Bitlis UMKE ekipleri, Gevaş Kızılay kampında 35 gönüllü personeli ile 3 günlük tatbikat kampına girdi. Kampın ilk gününde senaryo gereği, AFAD Van İl Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan eğitim alanında tatbikat gerçekleştiren gönüllü UMKE ekipleri çalışmalarıyla gerçeği aratmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi personelleri tarafından yapılan işlem ve alan güvenliğin ardından enkaz yerine gelen UMKE ekipleri yaralıları sedyelerle çıkartarak ambulanslarla sahra hastanesine kaldırdı.
|İmsak
|03:16
|Güneş
|04:56
|Öğle
|12:18
|İkindi
|16:10
|Akşam
|19:30
|Yatsı
|21:03
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23