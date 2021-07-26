Van'da gerçeğini aratmayan tatbikat

Doğal afetler başta olmak üzere kazalarda insanların kurtarılması ve sağlık alanında ihtiyaç duyduğu her anda yaptığı başarılı çalışmalarla medikal kurtarmada etkin bir mücadele yürüten UMKE personeli, aldığı eğitimleri gerçeğini aratmayan tatbikatlarla pekiştirerek güçlendiriyor. Van, Ağrı, Muş, Hakkari ve Bitlis UMKE ekipleri, Gevaş Kızılay kampında 35 gönüllü personeli ile 3 günlük tatbikat kampına girdi. Kampın ilk gününde senaryo gereği, AFAD Van İl Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan eğitim alanında tatbikat gerçekleştiren gönüllü UMKE ekipleri çalışmalarıyla gerçeği aratmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi personelleri tarafından yapılan işlem ve alan güvenliğin ardından enkaz yerine gelen UMKE ekipleri yaralıları sedyelerle çıkartarak ambulanslarla sahra hastanesine kaldırdı.

Van UMKE ikinci Bölge Koordinatörü Sinan Özgür, “2021 yılı UMKE faaliyet planı kapsamında, bu ay içerisinde Van, Ağrı, Muş, Hakkari ve Bitlis illeriyle birlikte 2. bölge tatbikatımızı yapıyoruz. Bu tatbikatımız 3 günlük süreyle devam edecek. İlk birinci etabımız Van AFAD ile beraber meskul mahalde ve binada mahsur kalma arama kurtarma operasyonu yaptık. Arkadaşlarımız gönüllü UMKE personeli, profesyonel eğitimleri almış ekiplerdir, bu arkadaşlarımızı geliştirme ve ileri eğitimleri için sürekli bölge tatbikatlıları ve bölge kampları yapıyoruz. Enkazda, depremde ve selde bütün olağan durumlarda yurt içi ve yurt dışı hareket ve operasyonlarda UMKE ekiplerimiz görev alıyorlar ve gönüllü bir şekilde çalışıyorlar. Şuan 35 kişilik bir ekibimiz var, bir ekibimizin diğer etabı da Gevaş’ta kampta kalıyor, buradaki 35 kişilik ekibimiz ve 7 kişilik AFAD ekibimizle birlikte tatbikatımızı yürütüyoruz, toplamda 42 kişiyiz” dedi.