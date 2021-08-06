Van'da Filistin'e fotoğraflı destek…

Van Valiliği önünde bugün saat 10.30'da başlayacak ve 2 gün sürecek İsrail zulmüne karşı durmak, Filistin halkının yaşadığı süreci yaymak amacıyla, 'Direnen Filistin' fotoğraf sergisi açılacak.

Başka şehirlerde de düzenlenen, söz konusu fotoğraf sergisinde Filistin halkının yaşadığı sıkıntılar, çektiği zulümler fotoğraflarla anlatılacak.

Saat 10.30'da Van Valiliği önünde gerçekleştirilecek olan etkinliğe basın mensuplarının da katılması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Medya İşçileri Sendikası ve Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti, tüm vatandaşları sergiyi ziyarete davet etti.

Van Bölge Gazetesi

