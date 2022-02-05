Van'da Fehim Paşa Konağı oyununa yoğun ilgi
Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Fehim Paşa Konağı oyununa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Van'da kentin kültür-sanat hayatına katkıda bulunmak üzere Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ücretsiz tiyatro günleri devam ediyor.
Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Hacıbekir Mahallesi Kültür Merkezi'nde 'Fehim Paşa Konağı' isimli tiyatro oyunu sahneledi. Turgut Özakman'a ait 1908 yıllarını konu alan 'Fehim Paşa Konağı', Vanlı tiyatroseverlerin büyük beğenisini kazandı.
Van Büyükşehir Belediyesi'nin şubat ayı içinde birçok sanat etkinliğinin Vanlılarla buluşmaya devam edeceği belirtildi.
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|23
|27
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|O
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