Van'da Fahiş Fiyat Denetimi!

Fahiş fiyat yansımasına karşı hem devlet hem de vatandaş topyekun mücadeleye girişirken, Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri gereğince ilçede faaliyet gösteren iş yerlerinde, marketlerde ürünlerin fahiş fiyattan satılabilmesinin önüne geçebilmek ve vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde gıda mühendisi olarak görev yapan Ali Osman Gündüz, ilçede fahiş fiyatlara yönelik sıkı denetimler yaptıklarını belirterek, "Erciş genelinde yaptığımız bu denetimlerin daha geçerliliği olabilmesi için de faturalar ve alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki değerleri not alıp, Van İl Ticaret Müdürlüğüne gönderiyoruz. Ticaret Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda fahiş fiyat farkı belirlenen marketlere gerekli cezai işlemler uygulanmaktadır" denildi. İHA